أونروا: هناك 13 مشروعا للبنى التحتية قيد التنفيذ بقيمة 44.87

القدس المحتلة(صدى):

أنهت منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” أونروا ” ، إعادة إعمار 159 مسكناً مدمراً كلياً في قطاع غزة، خلال يناير 2018.

جاء ذلك في بيانات إحصائية متعلقة بإعادة الإعمار في تقرير الوضع الطارئ، حيث أشار التقرير إلى أنه أورنوا صرفت ما يقرب من 3.7 مليون دولار كمساعدات للإيواء شمل إعادة الإعمار.

وقالت ” أونروا ” ، إنها تستمر في تنفيذ مشاريع البنى التحتية والإنشاءات في القطاع، مشيرة إلى وجود 13 مشروعاً للبنى التحتية بقيمة 44.87 مليون دولار قيد التنفيذ.

وأضافت أن هناك 20 مشروعاً آخر بقيمة 29.17 مليون دولار، من المقرر البدء في تنفيذها قريباً.