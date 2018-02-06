” الجدارات الوظيفية ” دورة تدريبية للمعلمات المستجدات بتعليم جازان

تركي السالم(صدى):

نفذت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان، اليوم، دورة تدريبية تحت عنوان ” الجدارات الوظيفية – الفاعلية الشخصية ” ، وذلك بمقر روضة حاكمة الدغارير بمحافظة أحد المسارحة.

وتهدف الدورة، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، للرفع من كفاءة وفاعلية ممارسة المعلمات حديثات التعيين لعمليات التعليم والتعلم، واستثمار الطاقات والإمكانات للاستفادة من الكم المعرفي المتدفق، وتمكين المعلمات من مواكبة المتغيرات الحديثة في عمليتي التعليم والتعلم.

ويأتي البرنامج، الذي تنفذه المدربة آمنة بنت هادي دغريري، ضمن المشاريع الوزارية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنمية مهارات المعلمات لاستخدام مصادر المعرفة وتوظيفها في تحسين التعليم والتعلم وإكساب المعلمات الجدارة الشخصية، والجدارة التي تضمنتها المناهج الدراسية والمعارف والمهارات المستجدة في قضايا التخطيط للتدريس، والاستراتيجيات التدريسية، والحوار الصفي.