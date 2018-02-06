عملية ناجحة لاستئصال 19 ورما ليفيا بمستشفى الولادة والأطفال بالأحساء

نايف السالم(صدى):

نجح بفضل الله فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء في إنهاء معاناة مريضة غير متزوجة، كانت تعاني من نوبات ألم حادة أسفل البطن والإرهاق الشديد، إضافة إلى نزيف مستمر بالرحم، مما أدى إلى هبوط مستوى هيموجلوبين الدم وصعوبة ممارسة حياتها بصورة طبيعية، حيث تم إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، وتبين وجود ألياف متعددة بالرحم، وقد تمكن الفريق الطبي من إزالة عدد 19 ورم ليفي مع الاحتفاظ بالرحم، وغادرت المريضة المستشفى وهي بحالة صحية جيدة – ولله الحمد -.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء تمكن خلال نفس الشهر من إجراء عملية استئصال مشابهة لعدد 23 ورم ليفي من فتاة مع الاحتفاظ بالرحم، وتعـد هذه العملية من العمليات الصعبة نظراً لارتفاع عدد الأورام واختلاف أحجامها، الذي يتطلب استئصال كل ورم على حده للحفاظ على الرحم وإتاحة فرصة الحمل والإنجاب مستقبلاً – بإذن الله -.