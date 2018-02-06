بالفيديو.. قصة دخول صدام حسين إلى الكويت متخفيا في زي امرأة

خالد الظفيري(صدى):

ذكر الكاتب الكويتي سعد توفيقي أن لديه وثائق تثبت أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين دخل العراق متخفياً بزي امرأة محجبة.

وقال الكاتب خلال حلقة في برنامج يقدمه على قناة ” العدالة ” إن صدام حسين دخل الكويت في 18 / 3/ 1968 متخفياً في زي نسائي قبل استلام الحكم في العراق.

وعرض الكاتب خلال الحلقة وثيقة للسفارة البريطانية في بغداد في ذلك الوقت قال انها تثبت كلامه، وهو ما نشره وقتها في صحيفة كويتية.