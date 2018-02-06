بيتوركا يحصل على 4 مليون دولار من العميد

نواف السالم(صدى):

قالت إحدى الصحف الرومانية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد في طريقه إلى تعويض مديره الفني السابق، الروماني فيكتور بيتوركا، بمبلغ 4 مليون دولار وذلك بعد فسخ تعاقده معه.

وأضافت الصحيفة، أن ” بيتوركا ” في طريقه إلى نادي دينامو الروماني، حيث أنه من المتوقع أن يتعاقد معه النادي عقب العودة المحتملة لرجل الأعمال المسجون كرستيان بورسيا، الذي طلب من ” بيتوركا ” قيادة الفريق.

ويذكر، أنه قام العميد بإقالة ” بيتوركا ” بسبب عدم توفيقه مع الفريق، وسوء نتائج المباريات، بينما يقود الفريق الآن التشيلي خوسيه لويس سييرا.