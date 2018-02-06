4 أشياء للحفاظ علي صحة أطفالك من توتر الامتحانات

متابعات(صدى):

يعاني الكثير من الأطفال من التوتر خاصة في فترة الامتحانات، مع العلم أن لا يتعلق التوتر بقدرات الطفل على التحصيل العلمي، ومدى استذكاره للدروس.

لكن مع اقتراب فترة الامتحانات يرتفع مستوى التوتر لدى كثير من الطلبة، ويؤثر ذلك سلباً على فرصة الطفل في التركيز، وأداء الاختبارات الدراسية على الوجه الأمثل لإظهار قدراته.

لذلك نصح أحد المتخصصون ب 4 أشياء يجب علي الأمهات أن يتبعوها مع أطفالهم كي يتجنبن توتر الأطفال وهي :

التمارين، حيث يجب قبل فترة الامتحانات أن يحرص الطفل علي ممارسة التمارين الخفيفة لمدة 30 دقيقة في يوميًا، خلال أسابيع اختبارات العام الدراسي، حيث تساعد التمارين على تدفق الدورة الدموية، وتنشيط البدن والذهن، وتزيد الإنتاجية. اجعل الحد الأقصى للتمارين

النوم محفز جيد وعامل رئيسي للحفاظ على أداء الذاكرة، حيث أن الطفل عندما ينام جيداً بعد مذاكرة دروسه تقوم الذاكرة بتخزين المعلومات بشكل جيد، ويسهل استدعائها أثناء الامتحان.

الوجبات تُعد شيء مهم للأطفال، حيث يحتاج الطفل في مرحلة النمو وأثناء وقت يواجه فيه ضغوط الامتحان إلى ما بين 5 و6 وجبات صحية، لذلك يجب توفير وجبات خفيفة غنية بالمغذيات مثل الفواكه والخضروات والمكسرات، والخبز المحمّص مع الحمص والتونة والجبن.

الماء شيء ضروري جدًا، حيث أن شرب الماء وعدم إهمال الإحساس بالعطش أو تأجيل شرب الماء والسوائل، لأنه يشكل 85 بالمائة من الدماغ، وهو ضروري للوظائف المعرفية.

المشاعر الإيجابية، يجب توفير مشاعر إيجابية في المنزل، واصطحاب الطفل في العطلات إلى الحدائق، مع توفير أجواء من المرح بعيداً عن الشاشات.