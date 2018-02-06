افتتاح المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري بمشاركة دولية

سعيد العجل(صدى):

افتتح رئيس مجلس الغرف السعودية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، فعاليات المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري، والذي انطلق بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام وذلك بحضور نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور عبدالله بن إبراهيم الصغير وبنك التنمية الاجتماعية وممثلو مجتمع الأعمال والشخصيات الاجتماعية ووسائل الإعلام وبمشاركة العديد من الدول الخليجية والعربية وشركات ومؤسسات.

وتجول الحضور في مختلف أرجاء المعرض حيث تفقد الأجنحة المشاركة ومنصات العرض وأحدث المنتجات والتقنيات وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

من جانبها عبرت هيا سنيدي الرئيس التنفيذي لـ ” سنيدي إكسبو ” لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن سعادتها بانطلاق فعاليات المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري بنسخته الاولى في مدينة الرياض وبالحضور الكبير الذي شهده المعرض مؤكدة ” نحن في سنيدي إكسبو نعمل جاهدين على تحقيق الهدف من إنشاء المعارض الدولية، وهو جذب الشركات الأجنبية إلى السوق السعودي الأعلى نمواً في المنطقة بما يتعلق بالامتياز التجاري ، لما يشكله من ملتقى يجمع الشركات العالمية والمحلية المتخصصة مع العملاء الباحثين عن كل ما هو جديد ” .

وأشارت إلى إن هناك تواجد كبير في الجناح الإمارتي وكذلك الجناح البريطاني والمصري وهناك طلب على الشركات السعودية مثل المطاعم والمقاهي

كما أوضحت أنه سيتم توقيع اتفاقيات بين المنشأت والشركات، كما سيقام ورش عمل عن نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) وكذلك أتاحة الفرصة للمشاركين بالتفاعل والتعاون المشترك الجاد مع المستثمرين الحاضرين من شتى الدول، الباحثين عن فرص استثمار تجارية وصناعية ناجحة، كما يتيح لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الطموحين فرصة التواصل مع الشركات العارضة المانحة لحقوق الامتياز التجاري التي تعرض تشكيلة واسعة من المنتجات، والخدمات، ومفاهيم الامتياز التجاري.