تراجع أسعار النفط في ظل هبوط الأسهم العالمية

عادل الحربي (صدى):

واصلت أسعار النفط سلسلة هبوطها، اليوم الثلاثاء، في ظل موجة هبوط حاد تضرب أسواق الأسهم العالمية، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية الذي عزز المخاوف بشأن ارتفاع التضخم.

وتراجع خام برنت بأكثر من 1% ، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل إلى 66.94 دولار للبرميل، كما هبطت عقود خام نايمكس تسليم مارس إلى 63.5 دولار للبرميل بنسبة 1.01%.

وتأتي موجة التراجع هذه بالرغم من استمرار العمل باتفاق ” أوبك ” ودول أخرى من خارجها، بخفض الانتاج من أجل دعم الأسعار وتقليص المخزونات.