وظائف شاغرة في معهد التدريب بـ6 اختصاصات مختلفة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن معهد التدريب، اليوم الثلاثاء، عن حاجته لموظفين ومدربين باختصاصات عدة، وهي: مدرب اداري، مشيرة إلى أن المؤهل المطلوب: بكالوريوس في الإدارة أو يعادلها وتشترط خبرة في إلقاء الدورات التدريبية.

وأضاف المعهد أنه من بين الاختصاصات المطلوبة: مدرب حاسب آلي، والمؤهل المطلوب: بكالوريوس في الحاسب الآلي، لافتةً إلى أنه من الأفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة في التدريب أو التعليم.

وتابع المعهد، مدرب لغة انجليزية، والمؤهل المطلوب: بكالوريوس في اللغة الإنجليزية، كما أنه من الأفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة في التدريب أو التعليم، مضيفًا أنه يحتاج أيضًا أخصائي تسويق، ويفضل أن يكون للمتقدم خبرة في تسويق الدورات التدريبية، لافتة إلى أن نظام العمل بدوام كامل أو جزئي أو عن بعد.

وأشار المعهد إلى أن في حاجة إلى مدرب برمجة للتطبيقات الحديثة وهي: الجوال أو صيانة الجوال، ويكون حاصل على بكالوريوس، بالإضافة إلى وظيفة خدمة عملاء متاحة، وأن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس في أي تخصص.

ولفت المعهد إلى أن على من يهتم إرسال السيرة الذاتية باللغة العربية على البريد الإلكتروني [email protected] ، وذلك مع مراعاة ذكر المسمى الوظيفي .