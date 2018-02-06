” الإحصاء ” توضح نسبة السكان بالمملكة حسب فئات العمر التعليمية

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، في تقريرها السنوي لعام 2017، نسبة السكان بالمملكة، حسب فئات العمر التعليمية، حيث يعد مسح التعليم والتدريب أول مسح تُجريه الهيئة العامة للإحصاء، يختص بدراسة الخصائص التعليمية والتدريبية لأفراد المجتمع، والذي يمكن من خلاله الحصول على عدد من المؤشرات التعليمية المهمة، التي تلبي الاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية.

وجاءت نسبة السكان، حسب فئات العمر التعليمية كالآتي:

” 5.2% من عمر 15 لـ 17، 11.8% من عمر 6 لـ 11 سنة، 5.3% من عمر 12 لـ 14 سنة، 13.4% من عمر 18 لـ 24 سنة، 7.4 % من عمر 3 لـ 5 سنوات ” .

يُذكر أنه تم إجراء هذا المسح وجمع البيانات، من الفترة 8/9/1438هـ لـ 9/9/1438هـ .