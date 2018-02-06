تراجع جماعي للعملات الرقمية وخسارة 533 مليار دولار
شهد سوق العملات الرقمية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تراجعًا جماعيًا، في ظل اعتزام الصين اتخاذ خطوة أخيرة في سبيل تقويض سوق العملات الرقمية وحظر بورصات التداول.
وانخفضت ” بتكوين ” خلال التعاملات إلى 6345 دولار بنسبة 8.25%، مسجله أعلى خسارة منذ ثلاثة أشهر، بعدما سجلت 5995 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.
كما هبطت وصيفتها ” إثريوم ” إلى 617 دولار بنسبة 11.50%، وتراجعت ” الريبل ” إلى 63 سنتًا بنسبة 7.90%، كما انخفضت ” بتكوين كاش ” إلى 837 دولار بنسبة 5.05%.
كما فقدت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 533 مليار دولار، مسجله 297 مليار دولار، بعد أن وصلت إلى أعلة مستوياتها على الإطلاق في أوائل يناير بقيمة 830 مليار دولار.
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