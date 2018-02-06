تراجع جماعي للعملات الرقمية وخسارة 533 مليار دولار

عادل الحربي(صدى):

شهد سوق العملات الرقمية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تراجعًا جماعيًا، في ظل اعتزام الصين اتخاذ خطوة أخيرة في سبيل تقويض سوق العملات الرقمية وحظر بورصات التداول.

وانخفضت ” بتكوين ” خلال التعاملات إلى 6345 دولار بنسبة 8.25%، مسجله أعلى خسارة منذ ثلاثة أشهر، بعدما سجلت 5995 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

كما هبطت وصيفتها ” إثريوم ” إلى 617 دولار بنسبة 11.50%، وتراجعت ” الريبل ” إلى 63 سنتًا بنسبة 7.90%، كما انخفضت ” بتكوين كاش ” إلى 837 دولار بنسبة 5.05%.

كما فقدت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 533 مليار دولار، مسجله 297 مليار دولار، بعد أن وصلت إلى أعلة مستوياتها على الإطلاق في أوائل يناير بقيمة 830 مليار دولار.