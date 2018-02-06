بالفيديو.. تزيين مزيف لشوارع الطائف تزامنا مع زيارة أمير مكة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمجموعة من العمالة التابعة لأمانة منطقة الطائف أو الشركات المشغلة، يقومون بأعمال مخادعة على الطريق وتزيين مزيف، تزامنًا مع زيارة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة إلى الطائف.

وظهر في الفيديو العمال وهم يقومون برش البوية الخضراء على مساحات زراعية غير مكتملة؛ لتغطية الفراغات فيها والإيحاء بأنها مغطاة بالنجيل الأخضر.

وفي المقابل طالب عدد من المغردون بمحاسبة من قام بذلك، مؤكدين أنهم اعتادوا على مثل هذه الأعمال المخادعة؛ حيث بدلًا من رش المبيدات بمادة حشرية استخدمت تلك الأداة برش المساحات الخالية ببوية خضراء لتظهرها للمشاهد وكأنها مزروعة.

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