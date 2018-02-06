بالفيديو.. حقيقة نزول فتاة إلى أرض ملعب بالمدينة وهروبها بطريقة بهلوانية

طلال الغامدي(صدى):

نزل شاب إلى أرضية معلب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة ، خلال مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، ولحق ذلك مزاعم أن من نزل فتاة.

وثق ذلك مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أن الذي نزل للملعب شاب وليس فتاة، حيث تدوول المقطع ونشرته وسائل إعلام محلية على أنه لفتاة نزلت إلى ارضية المعلب ولاحقها رجال الأمن قبل أن تهرب من المكان.

وبالتدقيق في المقطع اتضح أنه الذي نزل الملعب شاب وليس فتاة كما أشيع، فيما أكدت مصادر أن الواقعة حدثت في مباراة أحد والاتحاد.