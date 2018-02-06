” العمل ” : فترة تجربة العامل يجب ألا تزيد عن 90 يوم

علي القحطاني(صدى):

أعلن رئيس قسم خدمات العملاء والعلاقات العمالية، لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف، إبراهيم المرزوق، عن عدم وجوب زيادة فترة اختبار العامل عن 90 يومًا، كما يجوز تمديدها بمدة لا تزيد عن 180 يومًا.

وأضاف ” المرزوق ” ، أن ذلك يكون بموافقة العامل الخطية، كما أنه لا يدخل في هذه الأيام إجازة عيدي الفطر والأضحى أو الإجازة المرضية.

وأشار ” المرزوق ” إلى إنه لا يجوز وضع العمال تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد، لافتًا إلى أن هناك شروط معينة لذلك، ومنها: أن تكون التجربة على مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر.

وأوضح ” المرزوق ” أنه إذا انتهى العقد خلال فترة التجربة فإن كلا الطرفين لا يستحق تعويضًا، ولا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة.