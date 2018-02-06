5 مراكز بصحة جازان تحصل على الإعتماد من ” سباهي “

أحمد الخبراني(صدى):

حصلت مراكز المعبوج، وصلهبة وصبيا الجديدة، والدريعية، وأبوعريش، والمحلة، بمنطقة جازان على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي CBAHI»، بعدما نجحت في تحقيق معايير الاعتماد المطلوبة واجتيازها التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز.

ويأتي هذا الإعتماد إستمراراً لجهود الصحة لتحسين وتطوير الخدمة الطبية المقدمة في منشآتها، وبذلك يبلغ عدد المراكز الصحية المعتمدة بصحة جازان (9) وذلك بعد اعتماد مركز صحي مخطط5، والظبية، وصبيا، وبيش سابقاً.

من جانب آخر فقد أعلنت (الصحة) مؤخراً عن إطلاق خدمة مركز اتصال قطاع الأعمال، وذلك على الهاتف رقم920018090 وقالت (الصحة) حيث تأتي هذه البادرة مواصلة لحرص (الصحة) على تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة، من خلال تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتوفير الوقت والجهد عبر آلية مرنة تكفل خدمة قطاع الأعمال. كما أنها تندرج ضمن خطتها الاستراتيجية التي ستسهم بشكل كبير – بإذن الله – في تسهيل وتبسيط الإجراءات، وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، موضحة أن هذه الخطوة التطويرية تتماشى مع مبادرات منظومة الصحة ضمن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، والتي تعد مبادرة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص إحدى ركائزها الأساسية. وسيسهم المركز في زيادة كفاءة الاستخدام، وتعزيز التنافسية، وتهدف إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية.

ويعد مركز الاتصال مفهومًا جديدًا للعناية بعملاء قطاع الأعمال في القطاع الصحي الخاص، وسيوفر مركز قطاع الأعمال عدة خدمات منها: (استقبال الطلبات في الوزارة، ومتابعة المستحقات المالية، واستقبال الاستفسارات والشكاوى الخاصة بقسم التراخيص الطبية والالتزام على المنشآت الصحية الخاصة، وأية ملاحظات أو اقتراحات تتعلق بأداء الوزارة، وتوفير البيانات والمعلومات عن الاستثمار في القطاع الصحي الخاص).

ويهدف المركز إلى رفع رضا عملاء الوزارة من المستثمرين والمتعاملين للقطاع الصحي الخاص، وتسهيل إجراءات عمليات قطاع الأعمال في الوزارة، وتحسين عجلة الاستثمار، ورفع كفاءة أداء المنشآت الصحية الخاصة، وتعزيز الثقة بين الوزارة والمتعاملين، والتواصل الدائم لخلق علاقة صحية مبنية على الشراكة، ورفع مستوى الاستجابة السريعة للوزارة في تقديم المساعدة في الوقت المناسب.

وأبانت (الصحة) أنه سيتم إستقبال الملاحظات والمقترحات لمركز اتصال قطاع الأعمال خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحًا إلى 4 مساءً طوال أيام الأسبوع .

ويخدم المركز (موردي الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وأصحاب المنشآت الصحية الخاصة،والمنشآت الصحية الصغيرة والمتوسطة، وشركاء المساهمة العامة في القطاع الصحي، والمستثمرين المحليين والعالميين، والمصنعين المحليين في القطاع الصحي، والمستشفيات ذات العلاقة ببرنامج شراء الخدمة. كما يُقدم المركز خدماته لكافة الموردين من خارج القطاع الصحي.)