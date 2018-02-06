فتاة تفارق الحياة بالمجمع الطبي في الدمام

نايف السالم(صدى):

شعرت الفتاة رزان أحمد، البالغة 17 عاماً من العمر، بآلام في بطنها وبعض أجزاء جسمها، فنقلت على إثرها إلى المجمع الطبي بمدينة الدمام.

لكنها فارقت الحياة في المجمع، بعد إسعافها حيث تم تنويمها لمدة خمسة أيام، إلا أن الطبيب أخبر أهلها بضرورة إدخال أمبوب من الفم لتحسين وضع التنفس لديها، ما أدى إلى جرح الرئة ونزيف في الرئة، ومن ثم توفيت الفتاة.

وأشارت مصادر مقربة من أسرة الفتاة، إلى أنهم قدموا شكوى إلى إدارة صحة الشرقية التي استقبلتها وأحالتها إلى إدارة المتابعة الفنية بالمديرية وبدأت بمباشرة اتخاذ إجراءاتها المتبعة في مثل هذه القضايا.

وقال أسعد سعود، المتحدث باسم صحة الشرقية، إن القرار اتخذ في إطار نتائج التحقق والتحقيق.