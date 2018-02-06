شارع التحلية بالرياض يشهد خطبة فتاة بطريقة رومانسية

حمود العنزي (صدى):

شهد شارع التحلية شمال العاصمة الرياض حالة خطبة شاب على فتاة بطريقة رومانسية وسط مباركة من الحضور في الشارع الذين شهدوا الموقف.

وفاجأ الشاب الفتاة وهي مع إحدى أقربائها، التي يبدوا أنها كانت على عليم بالترتيبات وسط الشارع العام، وقام بالجلوس على رجليه وقدم لها دبلة الخطوبة.

وعملت التعليقات والتبريكات من قبل مرتادي الشارع، قبل أن يغادر الشاب من المكان هو وخطيبته والفتاة التي برفقتهما.