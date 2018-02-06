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شارع التحلية بالرياض يشهد خطبة فتاة بطريقة رومانسية

شارع التحلية بالرياض يشهد خطبة فتاة بطريقة رومانسية
حمود العنزي (صدى):

شهد شارع التحلية شمال العاصمة الرياض حالة خطبة شاب على فتاة بطريقة رومانسية وسط مباركة من الحضور في الشارع الذين شهدوا الموقف.

وفاجأ الشاب الفتاة وهي مع إحدى أقربائها، التي يبدوا أنها كانت على عليم بالترتيبات وسط الشارع العام، وقام بالجلوس على رجليه وقدم لها دبلة الخطوبة.

وعملت التعليقات والتبريكات من قبل مرتادي الشارع، قبل أن يغادر الشاب من المكان هو وخطيبته والفتاة التي برفقتهما.


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12 تعليق

[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 55 دقيقة

مسخره
تقليد اعمى للاجانب.

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 51 دقيقة

هههههههههه حركات والله أبوك ي الرومنسيهه

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 44 دقيقة

تقليد الأعمى …. يالله بكرة يتزوجو و من نفس المكان نشوف الرومانسية حقهم … هههههه يا ضحك بيصير بعدين

[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 39 دقيقة

استغفر الله شي لانقبله ودخليه ع مجتمعنا الزواج الشرعي له تقاليده وشروطه لانقبل به بمجتمعنا.

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 36 دقيقة

حبة حبة وكثرة الدق تحطم الثوابت الدينية والوطنية والاجتماعية وتخفف عند الناس كره هذه الأمور وتصبح مستساغة وحسبنا الله ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 604 ] نشر منذ 35 دقيقة

مسخرة
جيل فاشل لافائدة منه لا للدين ولا لوطن ولا لشي

[ عدد التعليقات: 567 ] نشر منذ 24 دقيقة

إعيال الشوارع يخطبون بعض في الشوارع وبتزوجون في الشوارع ..شيء طبيعي..!!!

[ عدد التعليقات: 2703 ] نشر منذ 12 دقيقة

والله انك صادق ( لاتستغربون) هذا مكانهم الطبيعي .. وهذا قدرها الرخيصه يجي يخطبها في الشارع مع البساس بكره يطقطق على راسه ويذلها لانها ماعزت نفسها .. استغفرك ربي واتوب اليك

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 4 دقائق

وش ذا المسخره الي قاعده تحصل

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