شارع التحلية بالرياض يشهد خطبة فتاة بطريقة رومانسية
شهد شارع التحلية شمال العاصمة الرياض حالة خطبة شاب على فتاة بطريقة رومانسية وسط مباركة من الحضور في الشارع الذين شهدوا الموقف.
وفاجأ الشاب الفتاة وهي مع إحدى أقربائها، التي يبدوا أنها كانت على عليم بالترتيبات وسط الشارع العام، وقام بالجلوس على رجليه وقدم لها دبلة الخطوبة.
وعملت التعليقات والتبريكات من قبل مرتادي الشارع، قبل أن يغادر الشاب من المكان هو وخطيبته والفتاة التي برفقتهما.
هزيم[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 55 دقيقة
مسخره
تقليد اعمى للاجانب.
مشعل العاصي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 51 دقيقة
هههههههههه حركات والله أبوك ي الرومنسيهه
حك[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 44 دقيقة
تقليد الأعمى …. يالله بكرة يتزوجو و من نفس المكان نشوف الرومانسية حقهم … هههههه يا ضحك بيصير بعدين
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3688 ] نشر منذ 40 دقيقة
خطوبة وفي الشارع بعد؟؟
احمدك ربي ع نعمة رزانةالعقل والحكمة
Hamoude999[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 39 دقيقة
استغفر الله شي لانقبله ودخليه ع مجتمعنا الزواج الشرعي له تقاليده وشروطه لانقبل به بمجتمعنا.
ابو عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 36 دقيقة
حبة حبة وكثرة الدق تحطم الثوابت الدينية والوطنية والاجتماعية وتخفف عند الناس كره هذه الأمور وتصبح مستساغة وحسبنا الله ونعم الوكيل
ابوعلي990[ عدد التعليقات: 604 ] نشر منذ 35 دقيقة
مسخرة
جيل فاشل لافائدة منه لا للدين ولا لوطن ولا لشي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24250 ] نشر منذ 33 دقيقة
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24250 ] نشر منذ 32 دقيقة
كل شي تغير
لاتستغربون[ عدد التعليقات: 567 ] نشر منذ 24 دقيقة
إعيال الشوارع يخطبون بعض في الشوارع وبتزوجون في الشوارع ..شيء طبيعي..!!!
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2703 ] نشر منذ 12 دقيقة
والله انك صادق ( لاتستغربون) هذا مكانهم الطبيعي .. وهذا قدرها الرخيصه يجي يخطبها في الشارع مع البساس بكره يطقطق على راسه ويذلها لانها ماعزت نفسها .. استغفرك ربي واتوب اليك
رشيد بومعيلف[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 4 دقائق
وش ذا المسخره الي قاعده تحصل