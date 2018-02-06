بالفيديو.. أمير مكة: سنعلن عن خطة التنمية العشرية شعبان المقبل
أعلن الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، في حوار مفتوح له مع عدد من أكاديمي ومثقفي الطائف، عن أن الإعلان عن خطة التنمية العشرية في شعبان المقبل.
ونشر الحساب الرسمي للإمارة على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، فيديو للأمير خالد الفيصل يقول به: ” سنعلن عن خطة التنمية العشرية القادمة للمنطقة بالتزامن مع منتدى استثمر في مكة الذي ينطلق شعبان المقبل. ”
#فيديو 🎥#أمير_مكة في حوار مفتوح مع عدد من
أكاديمي ومثقفي الطائف:
سنعلن عن خطة التنمية العشرية القادمة للمنطقة بالتزامن مع منتدى استثمر في مكة الذي ينطلق شعبان المقبل #جولات_خالد_الفيصل١ pic.twitter.com/qfECkmvGjf
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ٦ فبراير، ٢٠١٨
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