بالفيديو.. أمير مكة: سنعلن عن خطة التنمية العشرية شعبان المقبل

نايف السالم(صدى):

أعلن الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، في حوار مفتوح له مع عدد من أكاديمي ومثقفي الطائف، عن أن الإعلان عن خطة التنمية العشرية في شعبان المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للإمارة على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، فيديو للأمير خالد الفيصل يقول به: ” سنعلن عن خطة التنمية العشرية القادمة للمنطقة بالتزامن مع منتدى استثمر في مكة الذي ينطلق شعبان المقبل. ”