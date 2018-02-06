شركة ” إيميرسيون ” تعلن عن حاجتها لمسوقين من الجنسين بـ ” الرياض “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة كائنة بمدينة ” الرياض ” ، عن حاجتها لتوظيف مسوقين من الجنسين وفقًا للشروط الآتية:

” الوظائف للسعوديين فقط، العمل ميداني، أن يكون المتقدم صاحب خبرة ممتازة في التسويق، أن يكون على دراية تامة بمدينة الرياض، أن يكون صاحب وسيلة نقل، التحدث باللغة الإنجليزية، يتم تحديد الراتب بعد المقابلة ” .

ودعت الشركة، الراغبين في العمل، بإرسال ” السيرة الذاتية ” لهم، مع ذكر المسمى الوظيفي بعنوان البريد الإلكتروني الآتي:

[email protected]