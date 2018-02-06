سقوط طائرة عسكرية تايوانية في المياه

تايبيه(صدى):

أعلنت تايوان، عن سقوط طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز ” UH-60M بلاك هوك ” تابعة لها في البحر بالقرب من جزيرة ” لانيو ” ، وذلك أمس الاثنين.

وانطلقت المروحية من مدينة تايتونج إلى الجزيرة؛ لتقديم المساعدات الطبية والإخلاء الطبي، إلا أنها اختفت من الرادار في طريق العودة، بعد مغادرتها الجزيرة في تمام الـ 00:38 بالتوقيت التايواني.

يذكر أن المروحية كانت تقل طيارين ومهندس وطبيب ومريض وأحد أفراد عائلته، وقد سقطت في المياه بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأشارت السلطات التايوانية، اليوم الثلاثاء، إلى إطلاقها عملية بحث عن المفقودين.