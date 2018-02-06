عادل الحربي(صدى):

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، اليوم الثلاثاء، أن برنامج دعم التوظيف لا يتعارض مع البرامج الأخرى من طاقات؛ لاهتمامه بتوفير الوظائف وليس الدعم المالي.

وأوضح الصندوق أن إلغاء السجل التجاري يتيح التقديم لبرنامج حافز البحث عن عمل ” دعم البطالة ” ، لافتًا إلى أن الطالب المنتظم في دراسته أو الموظف أو صاحب السجل التجاري لا يمكنه التقديم للاستفادة من البرنامج، الذي يمنح 2000 ريال شهريًا لمدة عام.

كما أشار إلى أن المخصص المالي لبرنامج حافز صعوبة الحصول على عمل هو 1500 ريال لمدة 4 أشهر الأولى، و1250 ريال لمدة 4 أشهر أخرى، بالإضافة إلى 1000 ريال للأربعة أشهر الأخيرة من العام.

وأضاف أن فترة الإقصاء في حافز للحصول على 6 إنذارات تبلغ عامًا كاملًا، بينما في برنامج دعم التوظيف تبلغ شهرين فقط، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من برنامج حافز الاستقرار الوظيفي للسنة الثانية، في حال استمرار العمل بالمنشأة.