” الصين ” تنجح في تنفيذ منظومة مضادة للصواريخ

بكين(صدى):

صرحت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الثلاثاء، أن بلادها نفذت بنجاح تجربة أخرى، لمنظومة اعتراضية مضادة للصواريخ، واصفة إياها: ” بأنها دفاعية وليست موجهة ضد أي بلد ” .

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الدفاع في بيان مقتضب لها، أن تكنولوجيا الاعتراض الدفاعية الأرضية المضادة للصواريخ، جرى اختبارها الاثنين داخل حدود الصين، مشيرة إلى أن الاختبار وصل إلى أهدافه المتوقعة، فهذا الاختبار دفاعي وليس موجهاً إلى أي دولة.

يُذكر أن الصين تكثف أبحاثها في كل أنواع الصواريخ، بداية من التي يمكن أن تدمر الأقمار الصناعية، في الفضاء إلى الصواريخ ” الباليتسية ” المتطورة المزودة برؤوس نووية، وذلك في إطار مشروع تحديث طموح، يشرف عليه الرئيس ” شي جين بينغ ” .