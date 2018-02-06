الوقوف 6 ساعات يوميا أثناء العمل يخفض الوزن

متابعات(صدى):

أكد علماء أن التخلي عن المقعد في مكتب العمل مفيد للذين يريدون التخلص من وزنهم الزائد، موضحين أن التخلي عن المقعد يساعد على فقدان 3 كيلوجرامات من الوزن الزائد أثناء العمل.

وأكد العلماء أنه يكفي قضاء ست ساعات يوميا بوضعية الوقوف للحصول على نتائج مرضية في تخفيض الوزن بحسب الدراسة.

وشكل متوسط الفرق في استهلاك الطاقة 0.15 سعرة حرارية في الدقيقة الواحدة بين وضعيّتي الجلوس والوقوف، وهذا يعني إمكانية التخلص من 54 سعرة حرارية إضافية لو وقف الإنسان 6 ساعات في اليوم.