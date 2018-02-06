صور..ملكة جمال العرب ” رودينا حسين “

القاهرة(صدى):

توجت المصرية رودينا حسين بلقب ملكة جمال العرب في دورة مهرجان السياحة العربية الـ 11.

وحضر حفل التتويج باقة من الشخصيات العربية والإعلامية وبحضور ملكة جمال العرب يمن سارا الاغا ،وملكة جمال العرب سوريا رنيم الصّباغ.

وتوجت حسين وهي مرتدية الزي الفرعوني ،وعقد لها جلسة تصويرية في المشاهد الفرعونية بالقرية، متجولة ما بين المعابد والحضارات المختلفة بالقرية والتي تحاكي وتجسد حياة الفراعنة.