صور..ملكة جمال العرب ” رودينا حسين “
توجت المصرية رودينا حسين بلقب ملكة جمال العرب في دورة مهرجان السياحة العربية الـ 11.
وحضر حفل التتويج باقة من الشخصيات العربية والإعلامية وبحضور ملكة جمال العرب يمن سارا الاغا ،وملكة جمال العرب سوريا رنيم الصّباغ.
وتوجت حسين وهي مرتدية الزي الفرعوني ،وعقد لها جلسة تصويرية في المشاهد الفرعونية بالقرية، متجولة ما بين المعابد والحضارات المختلفة بالقرية والتي تحاكي وتجسد حياة الفراعنة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26516 ] نشر منذ 2 ساعتين
إي ملكة جمال
الجمال وين وهي وين
الله يجمع بينهم فددسن غمارتين
آه بس لو شفتو
الي أنا شفته😧😭😭😭
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2382 ] نشر منذ 2 ساعتين
المفروض يقال ملكة جمال المتقدمات للمسابقه فقط-لايجوز الحكم المطلق بالجمال وانتم ماشفتوا كل الجميلات -البيوت مليئه بالاجمل منها ويمكن تكون هيا في المرتبه الاخيره-الله يستر عليهن-