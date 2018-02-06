بايرن ميونخ في اختبار سهل أمام بادربورن فى ربع نهائي كأس ألمانيا

نواف السالم(صدى):

يستضيف فريق بايرن ميونخ بادربورن، الذي يلعب في دورى الدرجة الثانية الألماني، وذلك في افتتاح ربع نهائي كأس ألمانيا فى السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

يبدو بايرن ميونخ مرشحا بقوة لبلوغ نصف نهائى الكأس، حيث يسعى الفريق البافارى الذى يحارب على 3 جبهات هذا الموسم “الدورى، والكأس، ودورى أبطال أوروبا”، لمواصلة مشواره الجيد فى مسابقة الكأس التى يحمل الرقم القياسى فى عدد ألقابها برصيد 18 مرة والتى يأمل فى استعادتها بعدما خرج من الدور نصف النهائى الموسم الماضى على يد بوروسيا دورتموند حامل اللقب.

وكان بايرن ميونخ ثأر من بوروسيا دورتموند عندما جرده من اللقب بالفوز عليه 2-1 فى ثمن النهائى فى 21 ديسمبر الماضى.