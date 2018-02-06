عباس يستقبل أسرة عهد التميمي بمقر الرئاسة..ويشيد بشاجعتها

القدس المحتلة(صدى):

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأثنين،عائلة المعتقلة عهد التميمي ،في مقر الرئاسة برام الله.

وأشاد عباس بشجاعة عهد وعائلتها ومواجهتهم لجبروت الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن المقاومة السلمية الشعبية هي سلاح قوي بيد الفلسطينيين، ويظهر للعالم أجمع ” وحشية ” إسرائيل، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

يذكر أن التميمي أصبحت أيقونة لدى الفلسطينيين والمتعاطفين مع قضيتهم لمشاركتها منذ طفولتها في مواجهات مع القوات الإسرائيلية.