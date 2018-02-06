الحكومة البولندية ترفض استقبال وزير التعليم الإسرائيلي

وارسو(صدى):

أعلن المتحدث باسم الحكومة البولندية، مساء الاثنين، عن الرفض التام لاستقبال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، قائلا : ” هذه الزيارة لن تتم “.

وكان من المفترض أن يتوجه ” بينيت ” هذا الأسبوع إلى بولندا للقاء نائب رئيس الحكومة البولندية، في أول لقاء هو رسمي بين الطرفين منذ المصادقة على القانون الذي يمنع تنسيب جرائم النازية إلى الشعب البولندي.

وأصدر وزير التعليم الاسرائيلي بيانا للرد على رفض استقباله قائلا : ” ألغت حكومة بولندا زيارتي، وذلك لأنني ذكرت جرائم شعبها، وهذا يشرفني، هذا القرار من قبل الحكومة البولندية سيكون له الأثر على التعليم بخصوص تاريخ الهولوكوست، حتى لو كان لهم النية تحقيق شيء آخر من وراء ذلك “.

وأضاف : ” الكثير من البولنديين شاركوا في قتل أكثر من 200 ألف من اليهود أثناء وبعد الهولوكوست، فقط بضعة آلاف منهم كانوا صالحين، خاطروا بأنفسهم لإنقاذ اليهود”، وختم بالقول: “قبلت دعوة للحوار القائم على الحقيقة، وقد اختارت الحكومة البولندية تجنب هذه الحقيقة “.

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يذكر أن إسرائيل عبرت عن معارضتها الشديدة لإقرار مجلس الشيوخ البولندي لمشروع قانون يقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل من يحمّل بولندا مسؤولية جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها ألمانيا النازية، مثل المحرقة اليهودية “الهولوكوست”، معتبرة إقرار القانون محاولة لتغيير الحقائق والعبث بتاريخ الشعب اليهودي.