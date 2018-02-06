أطباء يوضحون حقيقة أضرار ” طقطقة الأصابع “

متابعات(صدى):

كثير ما تتردد الأقاويل حول وجود أضرار على عظام الشخص الذي يقوم بطقطقة أصابعه باستمرار.

وبهذا الصدد فقد أوضح الأطباء أن هناك أشخاصا تشعر بالراحة عند ” طقطقة ” أصابعهم ومنهم من يقوم بها تلقائيا، وهناك أشخاص تحدث عندهم حركة في محور المفصل غير متعمدة ويصدر عنها صوت طقطقة ومن هذه المفاصل الرقبة والظهر والأصابع والرسغين والكاحلين والأكتاف والمرفقين والصدر.

لكن أشار الأطباء إلى أنه إذا صاحب تلك العادة ألم أو تورم أو احمرار، على الشخص التوجه للفحص لمعرفة السبب المرضي ورائها، أما اذا لم يصاحبها أى أعراض مما سبق فانه لن يكون مشكلة من طرقعة الأصابع.

وقد يرجع صوت ” طرقعة ” المفاصل لسبب الخشونة أو الروماتويد، أو النقرس، أو ضعف فى عضلات المفاصل، أو زيادة الوزن على المفاصل أو نقص السائل الزلالى داخل المفصل، أو خلل وراثى.

وتعتبر الطقطقة عملية ناتجة عن احتكاك الاوتار ببعضها، أو زيادة في ليونة الأربطة أو وجود فقاعات غازية داخل تجويف المفصل.