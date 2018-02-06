عوامل تتسبب في تعرض طفلك لضعف السمع

متابعات(صدى):

يؤكد أخصائيوا التخاطب أن هناك أسبابًا عديدة للإصابة بضعف السمع والكلام منذ المرحلة الجنينية حتى النضوج وهي، قد تكون عوامل وراثية في معظم الأحيان.

وذكر الأطباء عدة عوامل قد تكون السبب في انتشار فقدان السمع لدى حديثي الولادة بالأخص.

ومن بين تلك الأسباب، سوء تغذية الأم الحامل وعدم تناول المكملات الغذائية قد يسبب خللا فى الأعصاب وضعف السمع والكلام عند الطفل.

أو تناول المرأة الحامل الكحوليات والسجائر والمضادات الحيوية، والتعرض للمواد الكيميائية دون مراجعة طبيب يؤثر على الطفل ويسبب له إعاقات مختلفة.

كما ذكر الاخصائيون أنه عند ولادة الطفل قد يستخدم الطبيب آلة معينة تصيب منطقة الرأس عند الأطفال وتعرضهم لضعف السمع.