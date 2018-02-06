أطباء: القلب أكثر الأعضاء تأثرًا بالغضب

متابعات(صدى):

كثر من الأشخاص لايتحكمون في غضبهم، مايعرضهم للمخاطر الصحية، فعند الغضب تتوتر العضلات وتتوقف عمليات الجهاز الهضمي وتتغير كيمياء الدماغ.

وبذلك تتسبب المواقف البسيطة التي تشعرك بالغضب في إحداث هذه التفاعلات الكيميائية القوية ، والتي قد تتسبب في توقف وظائف الجسم مثل: الهضم، الاستيعاب، إنتاج الخلايا، الدورة الدموية، الدفاعات المناعية.

ويؤكد الأطباء على أن القلب من أكثر أعضاء الجسم تأثراً بالغضب.

وأجريت دراسة على 50 من المشاركين كشفت وجود رواسب الكالسيوم بالشرايين، وهو مؤشر أساسى للنوبات القلبية، كما كشفت دراسة هولندية حديثة أن مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية تتزايد 3 مرات عند الغضب.