تدشين خدمات ” أحوال الصفا ” للفترة المسائية بجدة

علي العنزي(صدى):

دشن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، أمس الإثنين مكتب الأحوال المدنية بحي الصفا الذي يقدم خدمات خلال الفترة المسائية للمواطنين ولكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، أو من خلال خدمة تقدير التي تقوم بخدمتهم في أماكن وجودهم ضمن برنامج “نأتي إليك”.

وشاهد خلال الجولة فيلماً قصيراً عن مسيرة الأحوال المدنية وتطورها منذ أكثر من 70 عاماً، واستمع إلى شرح موجز من مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة عبدالمنعم الشهري عن سير العمل في مكاتب الأحوال المدنية بجدة، التي يبلغ عددها ثلاثة مكاتب (المكتب الرئيسي بحي الصفا، والمكتبين النموذجيين بالأندلس مول، وجواد سنتر)، إضافة إلى المكتب المستحدث في الغرفة التجارية المزمع بدء العمل به في غضون الشهرين القادمين.