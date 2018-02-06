بالفيديو.. كلمة المؤسس سمو الملك عبدالعزيز رحمه الله إلى وفود الحج قبل 80 عاما

علي القحطاني (صدى):

في كلمة قوية مليئة بالحب والمودة توجه سمو الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله بخطاب إلى وفود الحج قبل 80 عاما، وبجانبه الملك سلمان حفظه الله.

ونشر حساب “ذاكرة الماضي الجميل” عبر “تويتر”: “قامت المملكة منذ نشأتها على أسس ثابتة، منها خدمة الإسلام والمسلمين والحرص على وحدتهم وتماسكهم، وتوفير سبل الراحة للحجاج والمعتمرين”.