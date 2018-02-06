وكيل أمين مكة : ستتم الاستفادة من ” الدائري الرابع ” الحج القادم

نايف السالم(صدى):

أعلن وكيل أمين مكة المكرمة، خالد الهيج، الاثنين، أن مشروع الطريق الدائري الرابع، ستتم الاستفادة منه بالكامل خلال موسم الحج القادم.

وأكد الهيج أن المشروع سيشكل نقلة تطويرية كبرى في الحركة والتنقلات ،موضحا أنه سيسهم في خلق بيئات جديدة ترتقي بشبكة الطرق.

جاء ذلك خلال تفقده عدد من مشاريع الطريق الدائري الرابع بمكة، وعددا من الطرق والجسور الجديدة، المُنفذة أخيرًا.