وكيل أمين مكة : ستتم الاستفادة من ” الدائري الرابع ” الحج القادم
أعلن وكيل أمين مكة المكرمة، خالد الهيج، الاثنين، أن مشروع الطريق الدائري الرابع، ستتم الاستفادة منه بالكامل خلال موسم الحج القادم.
وأكد الهيج أن المشروع سيشكل نقلة تطويرية كبرى في الحركة والتنقلات ،موضحا أنه سيسهم في خلق بيئات جديدة ترتقي بشبكة الطرق.
جاء ذلك خلال تفقده عدد من مشاريع الطريق الدائري الرابع بمكة، وعددا من الطرق والجسور الجديدة، المُنفذة أخيرًا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26515 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجزااااهم خير
بصراااحة ريحنا مرررررره
أنا يوميآ أطلع مع مشعر منى
على كبري العوالي
وخط واحد
مع الدايري الرابع الين ماأقول سلام ياجده
أفتكينا من زحام الدايري الثالث
وإشارة كدي🤗🤗🤗