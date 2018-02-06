عضو شورى: ” عندما يشعر الموظف بالاستقرار سيبدع أكثر “

علي القحطاني (صدى):

على خلفية الجدل الذي أثارته المادة 77 من نظام العمل، أمس الاثنين، أكد عضو الشورى الدكتور فهد العنزي أنه لا تعارض بين جذب الاستثمارات وتوفير بيئة آمنة للموظفين، قائلا : ” عندما يشعر المواطن بالاستقرار في عمله سيبدع أكثر “.

وفي نفس السياق أكد كلا من العضوان عبدالله الهيجان ،وخليفة الدوسري عن تأييدهما للمادة 77 من نظام العمل مؤكدين أنه من حق صاحب العمل قول “ مع السلامة ” للموظف إذا رأى عدم جدواه أو إهماله.

يذكر أنه تم وضع شرط يحد من استخدام المادة الـ77 من أصحاب العمل، وجاء في نص المادة المعدل ألا يقل أجر المدة المتبقية من العقد، إذا كان العقد محدد المدة، عن أجر العامل مدة ثلاثة أشهر، كما يجوز للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء إذا رأى أن التعويض المقرر في المادة لا يجبر الضرر الحق في تعويض تقدره المحكمة العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة، واحتمالية وظروف الإنهاء.