رسالة سفارة المملكة في المالديف لرعاياها عقب إعلان حالة الطوارئ

عادل الحربي (صدى):

دعت سفارة المملكة في المالديف رعاياها إلى توخي الحذر بعد إعلان حالة الطوارئ في الجمهورية.

وأكدت السفارة على المواطنين أنه في حالة حدوث أية طوارئ عليهم الاتصال بالأرقام : جوال 009607960499 أو فاكس : 009603333740 .

جاء ذلك على خلفية إعلان رئيس جزر المالديف عبد الله يمين ،الأثنين، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 15 يوما، فيما اقتحمت قوات الأمن المحكمة العليا، التي يقول حلفاء الرئيس إنها تحاول إسقاط الحكومة.

وأفاد مكتب الرئيس يمين في بيان حول حالة الطوارئ: ” ستقيد بعض الحقوق لكن التحركات العامة والخدمات والأعمال لن تتأثر “.

وأضاف البيان أن : ” حكومة المالديف تود أيضا أن تطمئن كل مواطنيها والمجتمع الدولي على سلامة كل المواطنين والأجانب الذين يعيشون في البلاد أو يزورونها “.