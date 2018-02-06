كليات عنيزة تشارك فى مهرجان الغضا السادس عشر

سعيد العجل(صدى):

شاركت كليات عنيزة بمهرجان الغضا السادس عشر في منتزهات الغضا في محافظة عنيزة ضمن أجنحة الجهات الحكومية والأهلية ومهرجان ربيع بريدة 39 والتي اختتمت فعالياتها مؤخرا حيث تهدف إلى التعريف بأقسام الكليات والاطلاع على التخصصات المتاحة وطرق التسجيل والرسوم الدراسية علاوة على عرض الانجازات والمبادرات التي تقدمها الكليات

وأوضح المشرف العام على كليات عنيزة الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي بانه إيمانا منا بأهمية الشراكة المجتمعية حرصنا على التواجد بالمهرجانات المقامة بالمنطقة لإسهامها في خدمة المجتمع وأكد أن الكليات وفرت التخصصات العلمية التي تلبي احتياج سوق العمل لافتا إلى إمكانية معادلة الدبلومات والحصول على درجة البكالوريوس في جميع التخصصات المتاحة

وأكد نائب المشرف العام على الكليات عدنان اليحيى أن المشاركات والمبادرات المجتمعية مستمرة في الكليات حيث تعد واجب نحو مشاركة المجتمع في المعارض والمهرجانات المقامة وذلك لتعريف الزوار على أهم التخصصات التي تتوافر في سوق العمل مؤكدا أن الكليات تعد الأقل رسوما بالمنطقة.