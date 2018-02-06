عروس ترتدي اللون الأسود في خطبتها: ” مُبهج ومناسب لأي مناسبة “

متابعات(صدى):

تمردت عروس بالغة من العمر 23 عاما، على الألوان التي اعتادت الفتيات على ارتدائها في حفل الخطوبة، مفضلة الأسود على الرغم ما أشيع عنه من أنه لون كئيب وارتباطه بالعزاء والحزن.

أثارت الصور التي نشرتها العروس آية من خطوبتها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” جدلا واسعا بسبب اختيارها للأسود، وبدلا من تلقي المباركة على الخطوبة تحملت وابلًا من التعليقات الساخرة. وأكدن آية أنها من عشاق اللون الأسود منذ طفولتها، وتراه لون مبهج مناسب في كل المناسبات.

أوضحت أنه في البداية صدم خطيبها من اختيارها للون جدا، قائلة: ” قالي هتبقي منتقبة ولابسة أسود في أسود وحاولوا يقنعوني أغير رأيي أو حتى ألبس طرحة ملونة ولحد ما اشتريت القماش كانوا بيحاولوا يقنعوني أغير رأيي وعلشان عارفين أني بحبه اقتنعوا في النهاية “.