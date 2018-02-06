الخارجية الأمريكية: نعبر عن قلقنا البالغ حول استخدام الحكومة السورية غاز الكلور

واشنطن(صدى):

أعربت وزارة الخارجية عن قلقها البالغ إزاء استخدام الحكومة السورية الأسلحة الكيماوية ضد السكان عدة مرات خلال الأسابيع الماضية، مؤكدة أن روسيا لم تفِ بالتزاماتها بحمايتها للحكومة السورية من المحاسبة، حسبما أفادت شبكة “سكاي نيوز” في نبأ عاجل لها منذ قليل.

وكانت وسائل إعلامية نقلت يوم الخميس الماضي عن مصدر في البيت الأبيض لم تكشف اسمه، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنظر في إمكانية عمل عسكري ضد الحكومة السورية لمنع استخدامها السلاح الكيمياوي في المستقبل، مشيرا الى أن السلطات الأمريكية تشتبه بأن دمشق لا تزال تحتفظ بأسلحة كيميائية داخل مستودعات على أراضيها.