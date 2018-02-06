الرئيس السوداني يتعهد بضرب كل فاسد ومتآمر

الخرطوم(صدى):

تعهد الرئيس السوداني، القائد الأعلى للقوات المسلحة عمر البشير “بضرب كل فاسد وكل متآمر وبناء جيش قوي يدافع عن حدود البلاد والتصدى لكل الأعداء”.

ووصف البشير المرحلة الراهنة بأنها “مرحلة تعدد الكتائب، ما بين (زيادة الإنتاج وكتائب إلكترونية) لمواجهة الحرب النفسية التي تسعى لهزيمة الشعب نفسيًا”.

وحول الانتخابات الرئاسية، عبّر الرئيس السوداني عن زهده في الانتخابات المقبلة عام 2020، مشددًا على أنه سيكون أول من يقف مع من يختاره الشعب، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية.

وتابع: “ثقتي في إخواني كبيرة ولست مشغولا بـ2020، لأننا أصحاب منهج وأنا أول من يقف مع من يختاره الشعب”.