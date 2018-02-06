بالصور.. انتشال سيارة عالقة في الطين بـ ” الهاف مون “

عادل الحربي (صدى):

تمكن فريق عمل غوث، من انتشال سيارة عالقة في الطين، في المنطقة الشرقية بشاطئ ” الهاف مون “.

وأعلن ” غوث ” عن نجاح الفريق في إنقاذ السيارة، ناشرًا صوراً أثناء عملية التحرير عبر موقع ” تويتر ” ، معلقاً: ” ورد لفريق غوث بلاغ عن سيارة عالقة في الطين في الزبنه بالهاف مون ،المنطقة الشرقية وعلى الفور أنطلقت الفرق وتم أخراج السيارة “.

يذكر أن ” غوث ” أول فريق تطوعي متخصص في البحث والإنقاذ ولدية ١١ أعتماد دولي ومحلي و متبنى من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.