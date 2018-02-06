 أطعمة تشعرك بالجوع أكثر..منها ” المعكرونة “

متابعات(صدى):

من المتعارف عليه أن القضاء على الشعور بالجوع يتطلب تناول الطعام، لكن مالا يعرفه الكثيرون أن هناك أطعمة تشعرك بالجوع أكثر بدلاً من أن تشعر بالشبع والامتلاء.

وبحسب موقع ” News” الأمريكي، تتمثل الأطعمة التي تشعرك بالجوع أكثر في الآتي:

أولا : المقرمشات المملحة: من الأطعمة التى تجعلك تشعر بالجوع، لأن الأملاح ترفع معدل الأنسولين فى الجسم ثم تخفضه وهو ما يجعل المخ يرسل إشارات للجسم بحاجته إلى السكر مرة أخرى.

ثانيًا : الخبز الأبيض: من الأطعمة التى تشعرك بالجوع بشكل أكثر من المعتاد، حيث كشف باحثون فى دراسة إسبانية حديثة أجريت على 9 آلاف شخص، أن الذين يتناولون حصتين أو أكثر من الخبز الأبيض أكثر عرضة للإصابة بالسمنة مقارنة بالذين لا يتناولونه، وكذلك فإنه يسبب ارتفاع مستوى الأنسولين فى الدم.

ثالثا: الوجبات السريعة: تجعل شعور الجوع يزداد بشكل أكبر، لأن الدهون الموجودة فى الوجبات السريعة تقلل من إنتاج الجسم المواد التى تقلل الشعور بالجوع.

رابعًا : المكرونة: من أكثر الأطعمة التى تجعلك تشعر بالجوع بشكل أكبر، لأنها ترفع معدل إنتاج الأنسولين فى الجسم.