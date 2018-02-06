العين الإماراتي يسعى لضم حسين الشحات نهائياً

ماجد محمد(صدى):

تسعى إدارة نادي العين الإماراتي للتعاقد مع النجم المصري حسين الشحات “نهائياً”، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، عقب إنتهاء فترة إعارته من نادى المقاصة.

وقال محمد عبيد حماد، رئيس مجلس إدارة النادي: “نحن نعيش في عالم الاحتراف، ونادي العين مثلما تعاقد مع حسين الشحات بصفة الإعارة، فهو قادر على أن يُبقي عليه في صفوف الفريق بعقد كامل”.

وأضاف “قرار استمرار حسين الشحات فى صفوف العين من عدمه سيتم اتخاذه بالتشاور بين اللجنة الفنية بالنادى والمدرب الكرواتى زوران ماميتش، ويمكنني القول أن هناك إجماع من الطرفين على ضرورة شراء اللاعب المصرى الصيف المقبل، فمثلما يقول المصريين الجواب واضح من عنوانه، واللاعب مرغوب فيه للاستمرار مع الفريق، وهو في المقابل مرتاح هنا ويرغب في الاستمرار مع الفريق”.