أطباء يحذرون من إطعام الدجاج ” النيئ ” للكلاب
كثير من مربيين الكلاب يطعمونهم الدجاج بدون طهي، وبهذا الصدد ،أوضحت أبحاث أن تناوُل الدجاج النيّئ يزيد من خطر الإصابة بمرض الشلل عند الكلاب الأليفة.
وبحسب الأبحاث فإن السبب الأساسي للإصابة بمرض التهاب الجذور العصبية الحاد في الكلاب الذي حيّر الأطباء البيطريين ، هو تناول الدجاج النيّئ ، وتحديدًا رقبة الدجاجة ، هو سبب رئيسى للإصابة بالمرض.
وكشفت الأبحاث أن الكلاب التي تتغذى على الدجاج النيئ أصيبت بنسبة 70% بالمرض ؛ موضحة أن الدجاج النيئ يحتوى على بكتيريا تسبب المرض الذى قد يودى بحياة حامله.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26505 ] نشر منذ 20 دقيقة
غير ذلك
مايصلح تعودها على اللحم النيء
علشان ماتهاجم الإنسان بعدين إذا جااااعت🤔