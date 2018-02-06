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أطباء يحذرون من إطعام الدجاج ” النيئ ” للكلاب

أطباء يحذرون من إطعام الدجاج ” النيئ ” للكلاب
متابعات(صدى):

كثير من مربيين الكلاب يطعمونهم الدجاج بدون طهي، وبهذا الصدد ،أوضحت أبحاث أن تناوُل الدجاج النيّئ يزيد من خطر الإصابة بمرض الشلل عند الكلاب الأليفة.

وبحسب الأبحاث فإن السبب الأساسي للإصابة بمرض التهاب الجذور العصبية الحاد في الكلاب الذي حيّر الأطباء البيطريين ، هو تناول الدجاج النيّئ ، وتحديدًا رقبة الدجاجة ، هو سبب رئيسى للإصابة بالمرض.

وكشفت الأبحاث أن الكلاب التي تتغذى على الدجاج النيئ أصيبت بنسبة 70% بالمرض ؛ موضحة أن الدجاج النيئ يحتوى على بكتيريا تسبب المرض الذى قد يودى بحياة حامله.


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