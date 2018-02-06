دراسة: منشفة المطبخ تهدد منزلك

متابعات(صدى):

لايوجد مطبخ بدون ” فوطة ” تستخدمها ربة المنزل دائما خلال قيامها بغسيل الأطباق، وإعداد الطعام، وتنظيف الأسطح.

وكشفت دراسات مؤخرا ، أن تلك الفوطة تعتبر مركز لتجمع البكتيريا، ما تسبب مخاطر كثيرة على الصحة.

و أجريت الدراسة على 82 فوطة مطبخ لليدين والأطباق والأسطح كعينة تم الحصول عليهم من منازل عائلات مختلفة.

وأظهرت الدراسة أن 89% من “ا لفوط ” تحوي مجموعة من البكتيريا الخطرة على الصحة، و25.6% بكتيريا عصويّة.

وأشار الباحثون إلى أنه لا يغسل الكثير من الناس أيديهم بشكل جيد، وعندما يمسحونها بالمنشفة تعلق عليها البكتيريا، وبعد يومين تقريبا تصبح مليئة بالـبكتيريا العصوية الخطرة.

وينصح الباحثون بغسل مناشف المطبخ يوميا لأن تركها لفترات طويلة دون تنظيف يضاعف من كميات هذه البكتيريا التي تنتمي لعائلة العصويات المعوية، والتي تسبب أمراض متعددة خطيرة.