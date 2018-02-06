مواطن يتقدم ببلاغ بعد سرقة سيارته أمام عينه
طالب مواطن الجهات الأمنية بمكة المكرمة، بسرعة القبض على سارق سيارته، و نوعها صني موديل 2017 بيضاء اللون، وتحمل لوحات ” د ب ر 4356 “.
كان قد تسلل أحد الأشخاص في الكعكية لسرقة مركبة متوقفة في وضع التشغيل وتخلو من قائدها وركب السيارة ،انطلق مسرعًا من موقعه، حيث رصدته كاميرا المحل وظهرت ملامح وجهه كاملة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26505 ] نشر منذ 23 دقيقة
هذا إحنا
نشوف السيل مقبل ونطامر بسياراتنا بوسطه
نسمع الدفاع المدني والأرصاد تحذر من المكان الفلاني
ونروح له
ندري ونسمع كل يوم عن سرقات السيارات
أثناء وضع التشغيل
ونترك سياراتنا فوضع التشغيل
أنا مدري بعض الناس
تفكيرها نابع من وين🤔
مفروض أنت تعاقب بالأول بسبب الأهمال😡