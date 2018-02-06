مواطن يتقدم ببلاغ بعد سرقة سيارته أمام عينه

عادل الحربي (صدى):

طالب مواطن الجهات الأمنية بمكة المكرمة، بسرعة القبض على سارق سيارته، و نوعها صني موديل 2017 بيضاء اللون، وتحمل لوحات ” د ب ر 4356 “.

كان قد تسلل أحد الأشخاص في الكعكية لسرقة مركبة متوقفة في وضع التشغيل وتخلو من قائدها وركب السيارة ،انطلق مسرعًا من موقعه، حيث رصدته كاميرا المحل وظهرت ملامح وجهه كاملة.