أول رد من البيت الأبيض على انهيار بورصة وول ستريت

واشنطن(صدى):

بعدما خسر مؤشر داو جونز الصناعي خلال جلسة التداولات في وول ستريت بالبيت الأبيض من قيمته.

علق البيت الأبيض بأن الرئيس دونالد ترامب يركز على “الأساسيات الاقتصادية” البعيدة المدى وأن الاقتصاد الأمريكي ما زال “قويا للغاية”.

وقالت المتحدثة بإسم الرئاسة الأمريكية سارا ساندرز أن “تركيز الرئيس ينصبّ على أساسياتنا الاقتصادية البعيدة المدى التى ما زالت قوية للغاية، مع انتعاش النمو الاقتصادى وتدنى معدل البطالة إلى مستوى تاريخى وارتفاع رواتب العمال الأمريكيين”.