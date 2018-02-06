 ” البيض ” و ” زيت الذرة ” لشعر حريري

متابعات(صدى):

الشعر هو تاج المرأة، وكل الفتيات تحلمن بأن يصبح شعرهن كالحرير، باحثات عن وصفات وماسكات و شامبوهات، للحصول على نتيجة فعالة.

وتتعدد الوصفات الخاصة بنعومة ولمعان الشعر، ومن ضمن تلك الوصفات، نصح خبراء التجميل بوصفة تتكون من : ” البيض ” و ” زيت الذرة “.

كل ماتحتاجين اليه: بيضة متوسطة الحجم – ملعقة كبيرة زيت ذرة -ملعقة صغيرة خل التفاح- ملعقة صغيرة جلسرين- 20 حبة فيتامين تركيز خمسين موجود بالصيدليات.

يضرب البيض ويضاف بقية المكونات معاد الفيتامين A ويضاف الفيتامين آخر شىء ويدلك بالخلطة منبت الشعر جيدا لمدة دقيقتين.

ويغطى الشعر بغطاء بلاستيك وإشارب لمدة عشر دقائق ،ثم يغسل، وسوف تحصلين على النتيجة من ثالث استعمال للخلطة.