” البيض ” و ” زيت الذرة ” لشعر حريري
الشعر هو تاج المرأة، وكل الفتيات تحلمن بأن يصبح شعرهن كالحرير، باحثات عن وصفات وماسكات و شامبوهات، للحصول على نتيجة فعالة.
وتتعدد الوصفات الخاصة بنعومة ولمعان الشعر، ومن ضمن تلك الوصفات، نصح خبراء التجميل بوصفة تتكون من : ” البيض ” و ” زيت الذرة “.
كل ماتحتاجين اليه: بيضة متوسطة الحجم – ملعقة كبيرة زيت ذرة -ملعقة صغيرة خل التفاح- ملعقة صغيرة جلسرين- 20 حبة فيتامين تركيز خمسين موجود بالصيدليات.
يضرب البيض ويضاف بقية المكونات معاد الفيتامين A ويضاف الفيتامين آخر شىء ويدلك بالخلطة منبت الشعر جيدا لمدة دقيقتين.
ويغطى الشعر بغطاء بلاستيك وإشارب لمدة عشر دقائق ،ثم يغسل، وسوف تحصلين على النتيجة من ثالث استعمال للخلطة.
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