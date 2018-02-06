 الإشادة بالملحقية الثقافية السعودية في كندا

علي القحطاني (صدى):

أعرب ” كولج إرنست مولفي “، مدير مركز التعليم الدولي بكلية ألجون كوين الكندي، عن إشادته بمعرض الخط العربي وفنونه، الذي نظمته الملحقية الثقافية السعودية في كندا، وجهودها في التعريف باللغة العربية وثقافتها.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال بـ ” اليوم العالمي للغة العربية “؛ لتعريف المجتمع الكندي باللغة العربية وتاريخها ونشأتها، وبجماليات الخط العربي وفنونه.

وأكد مولفي أن الكلية ترحب باستضافة هذه المناسبات الثقافية التي تتيح الفرصة لطلابها للتعرف عن قرب على ثقافة المجتمع العربي عامة، والسعودي خاصة. مشيدًا بجهود الملحقية الثقافية السعودية في هذا المجال.