أول رد من تريزيجيه على عروض الدورين الإسباني والإيطالي عليه

نواف السالم(صدى):

تلقى محمود تريزيجيه، لاعب منتخب مصر ونادى قاسم باشا التركي، عروضاً للانتقال إلى الدوريين الإيطالي والإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل انتقاله لصفوف قاسم باشا.

وقال تريزيجية: “خطوة انتقالي لنادي قاسم باشا كانت ناجحة للغاية، هناك العديد من الأندية الكبرى في الدوري الإيطالي والإسباني كانت تسعى للتعاقد معي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنني رفضت الانتقال إلى الكالتشيو والليجا، كنت أرغب في المشاركة بالمباريات ووجدت أن فرص مشاركتي في اللقاءات ستكون ضئيلة حال انتقالي لإحدى الأندية الكبرى”.

وأضاف: “قاسم باشا التركى من الأندية التى كانت ترغب فى التعاقدى معى، واخترت الانضمام لهذا الفريق للعديد من الأسباب يأتى فى مقدمتها رغبة الإدارة والمدير فى الحصول على توقيعى، لاسيما وأننى كنت محط أنظار النادى التركى قبل إتمام الصفقة بعدة شهور وبالتحديد عندما لعب فى صفوف موسكرون البلجيكى على سبيل الإعارة، كما تمكنت الإدارة من تحقيق جميع مطالبي، والحمد لله ظهرت مع قاسم باشا بمستوى جيد”.