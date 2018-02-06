مظاهرات مؤيدة لإقرار قانون محرقة اليهود أمام القصر الرئاسى ببولندا

وارسو(صدى):

خرج مئات المتظاهرين من أنصار الحزب الراديكالي في بولندا، اليوم الثلاثاء، أمام القصر الرئاسي بالعاصمة وارسو، لدعم إقرار مشروع قانون محرقة اليهود .

وأكد زعيم المحافظين الحاكمين في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي أنه واثق من أن الرئيس أندرى دودا سيوقع القانون المثير للجدل حول محرقة اليهود الذى أدانته إسرائيل بشدة.

وقال كاتشينسكى “أننى مقتنع تماما بأن الرئيس أندرى دودا سيسلك الطريق الذى أعلن عنه، أى سيوقع” هذا القانون، ويعتبر كاتشينسكى الرجل الذى يقف وراء أى قرار سياسى كبير فى بولندا فى ظل حكومة حزب القانون والعدالة الذى يقوده.